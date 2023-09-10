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У Омбудсмана разъяснили процедуру устройства под опеку или попечительство родственников ребенка, оставшейся без родителей

20:27, 10 сентября 2023
Действуя в лучших интересах ребенка, Кабинет Министров в 2022 году упростил процедуру устройства под опеку или попечительство детей, оказавшихся без родителей в военное время.
У Омбудсмана разъяснили процедуру устройства под опеку или попечительство родственников ребенка, оставшейся без родителей
Источник фото: Freepik.com
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С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину без родительской опеки осталось 10 153 ребенка, из которых 1 610 детей – в связи со смертью или гибелью родителей.

Как рассказали в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, действуя в лучших интересах ребенка, Кабинет Министров в 2022 году упростил процедуру устройства под опеку или попечительство детей, оказавшихся без родителей в военное время.

В частности, был дополнен Порядок производства органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка, утвержденный постановлением КМУ.

Согласно пункту 79 Порядка на время действия чрезвычайного или военного положения упрощен пакет документов для родственников и других близких людей (в том числе крестных родителей), желающих взять под опеку или попечительство ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки.

Следовательно, кандидат в опекуны, попечитель должен подать службе по делам детей по месту своего проживания или по месту выявления ребенка следующие документы:

  • заявление;
  • копию паспорта гражданина Украины;
  • документы, подтверждающие семейные, родственные связи лица с ребенком;
  • справку от нарколога и психиатра об отсутствии нахождения на учете;

справку о наличии или отсутствии судимости, выданную территориальным центром по оказанию сервисных услуг МВД по месту жительства заявителя или через Портал «Дія».

Если справку о наличии или отсутствии судимости получить невозможно, кандидат в опекуны, попечитель должен подать заявление об отсутствии привлечения его к уголовной ответственности за следующие преступления:

- против жизни и здоровья;

- свободы, чести и достоинства;

- половой свободы и половой неприкосновенности личности;

- против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности;

- в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров;

- за преступления, предусмотренные статьями 148, 150, 1501, 164, 166, 167, 169,181, 187,324, 442 Уголовного кодекса Украины.

Опекун или попечитель также указывает в заявлении, что у него нет непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за совершение других преступлений (пункт 10 части 1 статьи 212 Семейного кодекса Украины. Ответственность за достоверность предоставленной службе по делам детей информации об отсутствии судимости возлагается на опекунов или попечителей. В случае обнаружения факта предоставления недостоверной информации опеку, попечительство может быть отменено в течение месяца.

После прекращения чрезвычайного или военного положения справку о наличии или отсутствии судимости необходимо предоставить службе по делам детей в течение месяца.

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