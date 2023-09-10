У Омбудсмана разъяснили процедуру устройства под опеку или попечительство родственников ребенка, оставшейся без родителей

С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину без родительской опеки осталось 10 153 ребенка, из которых 1 610 детей – в связи со смертью или гибелью родителей.
Как рассказали в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, действуя в лучших интересах ребенка, Кабинет Министров в 2022 году упростил процедуру устройства под опеку или попечительство детей, оказавшихся без родителей в военное время.
В частности, был дополнен Порядок производства органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка, утвержденный постановлением КМУ.
Согласно пункту 79 Порядка на время действия чрезвычайного или военного положения упрощен пакет документов для родственников и других близких людей (в том числе крестных родителей), желающих взять под опеку или попечительство ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки.
Следовательно, кандидат в опекуны, попечитель должен подать службе по делам детей по месту своего проживания или по месту выявления ребенка следующие документы:
- заявление;
- копию паспорта гражданина Украины;
- документы, подтверждающие семейные, родственные связи лица с ребенком;
- справку от нарколога и психиатра об отсутствии нахождения на учете;
справку о наличии или отсутствии судимости, выданную территориальным центром по оказанию сервисных услуг МВД по месту жительства заявителя или через Портал «Дія».
Если справку о наличии или отсутствии судимости получить невозможно, кандидат в опекуны, попечитель должен подать заявление об отсутствии привлечения его к уголовной ответственности за следующие преступления:
- против жизни и здоровья;
- свободы, чести и достоинства;
- половой свободы и половой неприкосновенности личности;
- против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности;
- в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров;
- за преступления, предусмотренные статьями 148, 150, 1501, 164, 166, 167, 169,181, 187,324, 442 Уголовного кодекса Украины.
Опекун или попечитель также указывает в заявлении, что у него нет непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за совершение других преступлений (пункт 10 части 1 статьи 212 Семейного кодекса Украины. Ответственность за достоверность предоставленной службе по делам детей информации об отсутствии судимости возлагается на опекунов или попечителей. В случае обнаружения факта предоставления недостоверной информации опеку, попечительство может быть отменено в течение месяца.
После прекращения чрезвычайного или военного положения справку о наличии или отсутствии судимости необходимо предоставить службе по делам детей в течение месяца.
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