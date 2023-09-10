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МИД начал процедуру формирования Совещательной группы экспертов для отбора судей КСУ

МИД уже обратился с соответствующими письмами в международные организации, чтобы они подали кандидатуры в Совещательную группу экспертов, которая будет заниматься отбором будущих судей Конституционного Суда Украины.

Соломенский райсуд Киева временно получил двух судей

Судьи Александр Воронкин и Снежана Степанова год будут осуществлять правосудие в столице.

Исполнительные листы теперь можно предъявлять к исполнению в электронной форме, — ГСА

Благодаря этому в ГСА обещают мгновенное попадание исполнительного документа в отдел ГИС или к частному исполнителю.

Кандидаты на должность председателя Судебной охраны рассказали конкурсной комиссии о скандалах, войнах компромата и управленческом хаосе в ССО

Давление, интриги и проблемы в управлении: о чем Конкурсной комиссии рассказали кандидаты на должность главы Службы судебной охраны.

«Похоже на целенаправленную атаку»: Давид Арахамия и Михаил Федоров назвали манипуляцией исследование о том, что 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию

Давид Арахамия и Михаил Федоров считают манипуляцией результаты исследования Фонда имени Илька Кучерива о том, что почти 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию, а Руслан Стефанчук заявил, что этим «кто-то хочет вбить клин между украинцами».

  1. Общество

Как подготовиться к отопительному сезону: советы специалистов

16:19, 10 сентября 2023
Советы специалистов помогут украинцам уменьшить энергозатраты.
Как подготовиться к отопительному сезону: советы специалистов
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В компании YASNO дали гражданам несколько советов, как подготовиться к отопительному сезону.

Советы помогут украинцам снизить энергозатраты и сохранить тепло дома.

«- Проверьте двери и окна: если есть щели, установите резиновые уплотнители, отрегулируйте фурнитуру и притягиватели, чтобы тепло не выходило наружу.

- Проверьте батареи: снимите пыль, установите сзади экраны из фольги, а также не перекрывайте батареи мебелью или шторами.

  – Возможно, вам понадобится обогреватель: учтите особенности помещения, а также принцип действия и потребления.

  - Проверьте исправность проводки, розеток, энергоприборов: доверьте этот вопрос специалисту во избежание возможных проблем в будущем из-за повышения нагрузки на сеть.

  - Утеплите подъезд, а также договоритесь с соседями плотно закрывать окна и двери.

  - Заботьтесь о резервном источнике питания: в квартире не лишней будет зарядная станция, которую можно заряжать с розетки», – советуют специалисты.

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