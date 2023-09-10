Как подготовиться к отопительному сезону: советы специалистов

Советы специалистов помогут украинцам уменьшить энергозатраты.

В компании YASNO дали гражданам несколько советов, как подготовиться к отопительному сезону.

Советы помогут украинцам снизить энергозатраты и сохранить тепло дома.

«- Проверьте двери и окна: если есть щели, установите резиновые уплотнители, отрегулируйте фурнитуру и притягиватели, чтобы тепло не выходило наружу.

- Проверьте батареи: снимите пыль, установите сзади экраны из фольги, а также не перекрывайте батареи мебелью или шторами.

– Возможно, вам понадобится обогреватель: учтите особенности помещения, а также принцип действия и потребления.

- Проверьте исправность проводки, розеток, энергоприборов: доверьте этот вопрос специалисту во избежание возможных проблем в будущем из-за повышения нагрузки на сеть.

- Утеплите подъезд, а также договоритесь с соседями плотно закрывать окна и двери.

- Заботьтесь о резервном источнике питания: в квартире не лишней будет зарядная станция, которую можно заряжать с розетки», – советуют специалисты.

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