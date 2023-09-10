Як підготуватись до опалювального сезону: поради спеціалістів

Поради спеціалістів допоможуть українцям зменшити енерговитрати.

У компанії YASNO дали громадянам кілька порад, як підготуватись до опалювального сезону.

Поради допоможуть українцям зменшити енерговитрати та зберегти тепло вдома.

«- Перевірте двері та вікна: якщо є щілини, встановіть гумові ущільнювачі, відрегулюйте фурнітуру та притягувачі, щоб тепло не виходило назовні.

- Перевірте батареї: зніміть пил, встановіть позаду екрани з фольги, а також не перекривайте батареї меблями чи шторами.

- Можливо, вам знадобиться обігрівач: врахуйте особливості приміщення, а також принцип дії та споживання.

- Перевірте справність проводки, розеток, енергоприладів: довірте це питання спеціалісту, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому через підвищення навантаження на мережу.

- Утепліть під’їзд, а також домовтеся з сусідами щільно зачиняти вікна та двері.

- Попіклуйтесь про резервне джерело живлення: у квартирі не зайвою буде зарядна станція, яку можна заряджати з розетки», - радять спеціалісти.

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