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Заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень під час затримання: Верховний Суд висловився щодо кваліфікації

Верховний Суд вказав, що суди допустили суперечність у своїх рішеннях, вказуючи, що працівник поліції, заподіюючи тілесні ушкодження двом потерпілим, діяв як з особистих неприязних мотивів, так і перевищив свою владу та службові повноваження.

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У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

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  1. Суспільство

Як підготуватись до опалювального сезону: поради спеціалістів

16:19, 10 вересня 2023
Поради спеціалістів допоможуть українцям зменшити енерговитрати.
Як підготуватись до опалювального сезону: поради спеціалістів
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У компанії YASNO дали громадянам кілька порад, як підготуватись до опалювального сезону.

Поради допоможуть українцям зменшити енерговитрати та зберегти тепло вдома.

«- Перевірте двері та вікна: якщо є щілини, встановіть гумові ущільнювачі, відрегулюйте фурнітуру та притягувачі, щоб тепло не виходило назовні.

- Перевірте батареї: зніміть пил, встановіть позаду екрани з фольги, а також не перекривайте батареї меблями чи шторами.

 - Можливо, вам знадобиться обігрівач: врахуйте особливості приміщення, а також принцип дії та споживання.

 - Перевірте справність проводки, розеток, енергоприладів: довірте це питання спеціалісту, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому через підвищення навантаження на мережу.

 - Утепліть під’їзд, а також домовтеся з сусідами щільно зачиняти вікна та двері.

 - Попіклуйтесь про резервне джерело живлення: у квартирі не зайвою буде зарядна станція, яку можна заряджати з розетки», - радять спеціалісти.

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