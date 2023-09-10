У США пересунули острів за допомогою човнів: унікальне відео

Острів прибрали від мосту, щоби звільнити прохід човнам.

В американському штаті Вісконсін на озері Чіппєва 25 човнів перемістили маленький острів. Відео цікавого процесу показало видання Bild.

Озеро Чіппєва в штаті Вісконсін з'явилося в 1923 після заповнення болота водою. Великі шматки торфу залишилися на поверхні, утворивши плавучі острови. Там росте трава та навіть дерева. Вони стають свого роду вітрилами, у яких острови пересуваються озером у напрямку вітру.

Через це щорічно місцеві жителі виходять на човнах на озеро, щоб відсунути плавучі острови подалі від берега. Цього року один із них прибрали від мосту, щоби звільнити прохід човнам.

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