Південна Корея надасть Україні допомогу на 2,3 млрд доларів

Київ отримає від Сеула фінансову допомогу на відновлення.

Україна отримає від Південної Кореї фінансову допомогу для відновлення в розмірі 2,3 млрд. доларів. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час сесії саміту G20 в Індії, повідомляє Yonhap.

За його словами, 300 млн доларів направлять на гуманітарні потреби у 2024 році. Інші 2 млрд доларів передадуть у 2025 році у вигляді довгострокової допомоги. Йдеться про підтримку соціальної та економічної інфраструктури.

«Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутньому відновленні України», - сказав він.

Ранее сообщалось, что фінансування держбюджету у 2023 році міжнародними партнерами сягне $30 млрд.

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