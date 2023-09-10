Польща закрила найбільший центр для біженців: де українцям знайти прихисток

Нещодавно центр закрили, через те, що більшість українців вже знайшли житло в інших місцях.

Після початку повномасштабної збройної агресії рф мільйони українців були змушені шукати прихисток в інших країнах, зокрема, в Польщі. Виникла потреба в створенні спеціальних центрів для біженців.

Найбільший такий центр був розташований у містечку Надажин, неподалік Варшави. Центр міг прийняти до 10 тисяч людей одночасно. Тут біженців забезпечували не лише житлом та їжею, а й допомагали оформити необхідні документи для перебування в Польщі.

Як зазначили у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, нещодавно центр закрили, через те, що більшість українців вже знайшли житло в інших місцях.

Тепер українцям рекомендують звертатися до місцевих центрів допомоги, які є в більшості великих міст країни. Там представники влади та волонтери допоможуть з реєстрацією, знайти «шелтери» для тимчасового перебування, підберуть варіанти проживання у відповідному воєводстві.

У Секретаріаті розповіли, де знайти прихисток

Перед тим, як виїжджати в Польщу, варто ознайомитись із переліком центрів, які приймають українських громадян.

Тут у нагоді може стати найбільший загальнопольський веб-портал Mapuj Pomoc, який містить:

інформацію про різні форми підтримки (на спеціальній карті);

найважливіші поради та вказівки для біженців (у розділі новин).

Список центрів, які надають допомогу по всій Польщі, розміщено також на сайті Fundusz Sprawiedliwości.

Найбільш затребувані пункти й центри допомоги біженцям з України розташовані за адресами:

Варшава - Центр допомоги та підтримки для осіб з досвідом міграції та біженства (Górczewska, 137); Краків - Пункт допомоги (Radziwiłłowska, 3); Познань - Центр допомоги для мігрантів і біженців Caritas Poznań (Dąbrowskiego, 28); Перемишль - Центр допомоги мігрантам та біженцям Caritas Przemyśl (Księdza Piotra Skargi, 6); Хелм - Інформаційний пункт для біженців на залізничному вокзалі (Kolejowa, 89); Грубешів - Центр тимчасового перебування (Ciesielczuka, 2); Лодзь - Пункт допомоги біженцям у будинку культури (Gen. Romualda Traugutta, 18); Вроцлав - Пункт допомоги біженцям у будинку студента (Edwarda Wittiga, 4); Катовіце - Інформаційний пункт для біженців на залізничному вокзалі (plac Marii i Lecha Kaczyńskich, 2).

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