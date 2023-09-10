Польща закрила найбільший центр для біженців: де українцям знайти прихисток

Після початку повномасштабної збройної агресії рф мільйони українців були змушені шукати прихисток в інших країнах, зокрема, в Польщі. Виникла потреба в створенні спеціальних центрів для біженців.
Найбільший такий центр був розташований у містечку Надажин, неподалік Варшави. Центр міг прийняти до 10 тисяч людей одночасно. Тут біженців забезпечували не лише житлом та їжею, а й допомагали оформити необхідні документи для перебування в Польщі.
Як зазначили у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, нещодавно центр закрили, через те, що більшість українців вже знайшли житло в інших місцях.
Тепер українцям рекомендують звертатися до місцевих центрів допомоги, які є в більшості великих міст країни. Там представники влади та волонтери допоможуть з реєстрацією, знайти «шелтери» для тимчасового перебування, підберуть варіанти проживання у відповідному воєводстві.
У Секретаріаті розповіли, де знайти прихисток
Перед тим, як виїжджати в Польщу, варто ознайомитись із переліком центрів, які приймають українських громадян.
Тут у нагоді може стати найбільший загальнопольський веб-портал Mapuj Pomoc, який містить:
- інформацію про різні форми підтримки (на спеціальній карті);
- найважливіші поради та вказівки для біженців (у розділі новин).
Список центрів, які надають допомогу по всій Польщі, розміщено також на сайті Fundusz Sprawiedliwości.
Найбільш затребувані пункти й центри допомоги біженцям з України розташовані за адресами:
- Варшава - Центр допомоги та підтримки для осіб з досвідом міграції та біженства (Górczewska, 137);
- Краків - Пункт допомоги (Radziwiłłowska, 3);
- Познань - Центр допомоги для мігрантів і біженців Caritas Poznań (Dąbrowskiego, 28);
- Перемишль - Центр допомоги мігрантам та біженцям Caritas Przemyśl (Księdza Piotra Skargi, 6);
- Хелм - Інформаційний пункт для біженців на залізничному вокзалі (Kolejowa, 89);
- Грубешів - Центр тимчасового перебування (Ciesielczuka, 2);
- Лодзь - Пункт допомоги біженцям у будинку культури (Gen. Romualda Traugutta, 18);
- Вроцлав - Пункт допомоги біженцям у будинку студента (Edwarda Wittiga, 4);
- Катовіце - Інформаційний пункт для біженців на залізничному вокзалі (plac Marii i Lecha Kaczyńskich, 2).
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