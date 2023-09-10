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Польша закрыла самый большой центр для беженцев: где украинцам найти приют

18:54, 10 сентября 2023
Недавно центр закрыли из-за того, что большинство украинцев уже нашли жилье в других местах.
Польша закрыла самый большой центр для беженцев: где украинцам найти приют
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После начала полномасштабной вооруженной агрессии рф миллионы украинцев были вынуждены искать приют в других странах, в частности, в Польше. Возникла необходимость в создании специальных центров для беженцев.

Самый большой такой центр был расположен в городке Надажин, недалеко от Варшавы. Центр мог принять до 10 тысяч человек одновременно. Здесь беженцев снабжали не только жильем и едой, но и помогали оформить необходимые документы для пребывания в Польше.

Как отметили в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, недавно центр закрыли из-за того, что большинство украинцев уже нашли жилье в других местах.

Теперь украинцам рекомендуют обращаться в местные центры помощи, которые есть в большинстве крупных городов страны. Там представители власти и волонтеры помогут с регистрацией, найти «шелтеры» для временного пребывания, подберут варианты проживания в соответствующем воеводстве.

В Секретариате рассказали, где найти приют

Перед тем, как выезжать в Польшу, следует ознакомиться с перечнем центров, которые принимают украинских граждан.

Здесь пригодится крупнейший общепольский веб-портал  Mapuj Pomoc, содержащий:

  • информацию о разных формах поддержки (на специальной карте);
  • важнейшие советы и указания для беженцев (в разделе новостей).

Список центров, оказывающих помощь по всей Польше, размещен также на сайте Fundusz Sprawiedliwości.

Наиболее востребованные пункты и центры помощи беженцам из Украины расположены по адресам:

  1. Варшава – Центр помощи и поддержки для лиц с опытом миграции и беженства (Górczewska, 137);
  2. Краков – Пункт помощи (Radziwiłłowska, 3);
  3. Познань – Центр помощи для мигрантов и беженцев Caritas Poznań (Dąbrowskiego, 28);
  4. Перемышль – Центр помощи мигрантам и беженцам Caritas Przemyśl (Księdza Piotra Skargi, 6);
  5. Хелм – Информационный пункт для беженцев на железнодорожном вокзале (Kolejowa, 89);
  6. Грубешев – Центр временного пребывания (Ciesielczuka, 2);
  7. Лодзь – Пункт помощи беженцам в доме культуры (Gen. Romualda Traugutta, 18);
  8. Вроцлав – Пункт помощи беженцам в доме студента (Edwarda Wittiga, 4);
  9. Катовице – Информационный пункт для беженцев на железнодорожном вокзале (plac Marii i Lecha Kaczyńskich, 2).

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