В Тернополе вспыхнул масштабный пожар на предприятии, фото

В Тернополе горело здание, которое было заполнено пенопластом.

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в Тернополе загорелся масштабный пожар на одном из предприятий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

На месте происшествия работает 50 спасателей и 15 единиц техники.

«Ориентировочная площадь горения составляет около 9 000 кв. Здание заполнено пенопластом», - говорится в сообщении.

Спасателям удалось локализовать пожар, но ликвидация все еще продолжается.

В ГСЧС добавили, что пострадавшие в результате пожара не обнаружены. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во время пожара сгорел заживо мужчина.

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