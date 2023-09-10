В Тернополе вспыхнул масштабный пожар на предприятии, фото

В ночь на воскресенье, 10 сентября, в Тернополе загорелся масштабный пожар на одном из предприятий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
На месте происшествия работает 50 спасателей и 15 единиц техники.
«Ориентировочная площадь горения составляет около 9 000 кв. Здание заполнено пенопластом», - говорится в сообщении.
Спасателям удалось локализовать пожар, но ликвидация все еще продолжается.
В ГСЧС добавили, что пострадавшие в результате пожара не обнаружены. Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киевской области во время пожара сгорел заживо мужчина.
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