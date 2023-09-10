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Украинцам в рамках программы єОселя до конца года планируют выдать 10 тысяч льготных ипотечных кредитов

17:39, 10 сентября 2023
С начала действия программы уже выдано более 2900 кредитов.
Украинцам в рамках программы єОселя до конца года планируют выдать 10 тысяч льготных ипотечных кредитов
Изображение: freepik.com
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С начала действия программы льготного ипотечного кредитования єОселя уже выдано более 2900 кредитов. А до конца года планируется довести этот показатель до 10 тысяч выданных кредитов. Об этом рассказала заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

«У нас в планах на этот год выдать 10 тысяч льготных кредитов в рамках программы єОселя, и мы уверенно двигаемся к этой цели. По последним данным банками было выдано уже более 2900 льготных кредитов на 4,1 миллиарда гривен», – рассказала Надежда Бигун.

По ее словам, около 75% общего количества кредитов получают военнослужащие и силовики, 13% - педагоги и ученые и еще 10% - это медики.

«Приблизительно месяц назад мы внесли изменения в программу єОселя. Поэтому сейчас не только льготные категории могут получать кредитование, но и другие граждане, у которых нет собственного жилья. Если для льготных категорий ставка кредитования составляет 3%, то для всех остальных – 7% годовых. Около 50 таких кредитов уже было выдано за этот месяц. Я думаю, что их количество будет расти», - отметила Надежда Бигун.

Массовое кредитование ориентировано на относительно новые квартиры. То есть это должно быть либо новостройка, либо дом построен не позднее, чем три года назад.

«Мы видим, что есть заинтересованность в некоторых общинах в том, чтобы помогать своим медикам или учителям покрывать часть процентной ставки. Возможно, где-нибудь даже будут покрывать первый взнос. Сейчас мы находимся на этапе формирования программ софинансирования. Я уверена, что именно те общины, которые введут совместную с правительством программу, будут лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в их регионах», - подчеркнула Надежда Бигун.

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