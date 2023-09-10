В Киеве посреди дороги загорелся автомобиль

Автомобиль тронулся с места и оставил после себя огненный след.

В столице на дороге загорелся автомобиль. Как рассказали в соцсети, с пожаром справиться помогли работники Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой».

На видео, опубликованном в интернете, видно, как автомобиль трогается и оставляет после себя огненный след. Из-под капота шел дым.

Не теряя времени, работники «Киевзеленстроя» помогли водителю с проблемой.

Как отмечается, инцидент произошел 8 сентября.

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