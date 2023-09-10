У Києві посеред дороги загорівся автомобіль

Автомобіль рушив з місця і залишив по собі вогняний слід.

У столиці на дорозі загорілась автівка. Як розповіли у соцмережі, з пожежею впоратися допомогли працівники Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд».

На відео, опублікованому в інтернеті, видно, як автівка рушає і залишає після себе вогняний слід. З-під капота йшов дим.

Не гаючи часу працівники «Київзеленбуду» допомогли водію із проблемою.

Як зазначається, інцидент трапився 8 вересня.

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