У Києві посеред дороги загорівся автомобіль

У столиці на дорозі загорілась автівка. Як розповіли у соцмережі, з пожежею впоратися допомогли працівники Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд».
На відео, опублікованому в інтернеті, видно, як автівка рушає і залишає після себе вогняний слід. З-під капота йшов дим.
Не гаючи часу працівники «Київзеленбуду» допомогли водію із проблемою.
Як зазначається, інцидент трапився 8 вересня.
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