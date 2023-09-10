У деяких користувачів YouTube зʼявиться новий розділ з іграми

YouTube тестує ігри на платформі.

Джерело фото: PictureAlliance / Icon Sport

YouTube проводить новий експеримент і тестує ігри на платформі. У деяких користувачів зʼявиться новий розділ під назвою «Playables».

Команда YouTube у блозі розповіла, що це ігри, у які можна грати безпосередньо на YouTube як на комп’ютері, так і на мобільних пристроях.

В учасників екперименту розділ під назвою «Playables» з’явиться поряд з іншим вмістом на домашній сторінці.

Як пояснили у YouTube, спочатку команда тестуватиме цей роздіо для обмеженої кількості користувачів.

Переглядати свою історію ігор у Playables і збережений прогрес гри можна в історії YouTube.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.