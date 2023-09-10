У некоторых пользователей YouTube появится новый раздел с играми

YouTube тестирует игры на платформе.

Источник фото: PictureAlliance / Icon Sport

YouTube проводит новый эксперимент и тестирует игры на платформе. У некоторых пользователей появится новый раздел под названием Playables.

Команда YouTube в блоге рассказала, что это игры, в которые можно играть непосредственно на YouTube как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

У участников эксперимента раздел под названием «Playables» появится рядом с другим содержимым на домашней странице.

Как пояснили в YouTube, сначала команда будет тестировать этот раздел для ограниченного количества пользователей.

Просматривать свою историю игр в Playables и сохраненный прогресс игры можно в истории YouTube.

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