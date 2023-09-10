Кличко обсудил с немецкими партнерами возобновление аэропорта «Киев»

Стороны обсудили помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном возобновлении и налаживании работы украинских аэропортов.

Источник фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-встречи с исполнительным директором компании Fraport Штефаном Шульте обсудил помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном возобновлении и налаживании работы украинских аэропортов.

Компания является одним из крупнейших операторов аэропортов Европы.

«Пан Шульте сообщил, что компания, которую он возглавляет, передаст Киеву в качестве благотворительной помощи 100 тысяч евро. Обсудили и дальнейшее сотрудничество. В том числе помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном возобновлении и налаживании работы украинских аэропортов. В том числе и муниципального аэропорта столицы «Киев» имени И. Сикорского. Штефан Шульте подчеркнул, что уверен: Украина должна победить в этой войне и победит!» – сообщил Кличко.

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