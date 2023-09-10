Кличко обговорив з німецькими партнерами відновлення аеропорту «Київ»

Сторони обговорили допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів.

Джерело фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-зустріч з виконавчим директором компанії Fraport Штефаном Шульте обговорив допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів.

Компанія є один з найбільших операторів аеропортів Європи.

«Пан Шульте повідомив, що компанія, яку він очолює, передасть Києву в якості благодійної допомоги 100 тисяч євро. Обговорили й подальшу співпрацю. У тому числі допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів. Зокрема, й муніципального аеропорту столиці «Київ» імені І. Сікорського. Штефан Шульте підкреслив, що впевнений: Україна повинна перемогти в цій війні і переможе!» – повідомив Кличко.

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