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  1. В Україні

НБУ оцінив темпи росту зарплат в Україні та ринок праці

19:12, 10 вересня 2023
Згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень, у І півріччі 2023 року більшість підприємств не змінювали зарплату.
НБУ оцінив темпи росту зарплат в Україні та ринок праці
Зображення: freepik.com
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У НБУ зазначають, що пожвавлення попиту на робочу силу в умовах складнощів з пошуком кваліфікованих працівників та обмеженої пропозиції робочої сили загалом тиснуло в бік зростання номінальних заробітних плат. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Виплати з бюджету також підтримують доходи домогосподарств.

Проте через значну невизначеність ситуація з доходами від оплати праці залишається складною, відмітили у НБУ.

Згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень, у І півріччі 2023 року більшість підприємств (59%) не змінювали зарплату. Ті, хто підвищив зарплату (34% опитаних), в середньому збільшили її на 12% з початку року в номінальному вимірі.

Лише 14% опитаних підприємств планують підвищувати зарплату до кінця 2023 року, 40% не планують підвищення, а 46% - не визначились.

Загалом, сказано у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді, кількість вакансій надалі зростала, що лише частково пов'язано із сезонністю.

Водночас кількість резюме дещо знизилася, що могло відображати як відновлення зайнятості українців, так і стиснення пропозиції робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію

Утім, опитування свідчили про подальше посилення диспропорцій на ринку праці – 38% респондентів, опитаних ІЕД у липні, зазначили нестачу кваліфікованих працівників (у квітні їх було 31%).

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