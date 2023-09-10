На війні загинув адвокат, експрокурор у справі про вбивство Гонгадзе Сергій Ярмоленко

Сергій Ярмоленко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Фото: osav.vn.ua

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув адвокат з Вінниці Сергій Ярмоленко. Про це повідомив сайт Ради адвокатів та КДКА Вінницької області.

Раніше він був прокурором у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

«З перших днів повномасштабної війни Сергій долучився до захисту України та вступив до лав 207 батальйону ТрО, 241 бригади. Згодом виконував бойові завдання на Донеччині. Був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки. У 2022 році Сергія було нагороджено відзнакою Президента України «За оборону України».

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким Сергія. Загибель Сергія — тяжка, непоправна втрата для усіх нас. Ми не можемо стишити біль, але ми обіцяємо нести памʼять про Сергія як про небайдужу, духовну та світлу людину — Героя, вірного Україні до останнього», - сказано у повідомленні.

У Сергія залишилася дружина та маленька донька.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Сергія Ярмоленка.