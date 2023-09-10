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Лакмусовим папірцем стане відновлення електронних декларацій та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб, – посол ЄС про боротьбу з корупцією

Залежить від того, як Україна буде виконувати «домашнє завдання», – Посол ЄС прокоментував перспективи України на шляху до ЄС.

Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

Викривач корупції має право на винагороду 10% від розміру хабаря або від завданого державі збитку, але далеко не завжди її отримає

Викривачі можуть отримати від 1,34 млн грн до 20,1 млн грн станом на 2023 рік.

Кошти від міжнародних партнерів на покриття витрат службового відрядження не підлягатимуть декларуванню

У новому законі про відновлення декларування пропонується звільнити від декларування доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо воно здійснюється за рахунок міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора заходу.

  1. В Україні

На війні загинув адвокат, експрокурор у справі про вбивство Гонгадзе Сергій Ярмоленко

13:17, 10 вересня 2023
Сергій Ярмоленко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.
На війні загинув адвокат, експрокурор у справі про вбивство Гонгадзе Сергій Ярмоленко
Фото: osav.vn.ua
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На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув адвокат з Вінниці Сергій Ярмоленко. Про це повідомив сайт Ради адвокатів та КДКА Вінницької області.

Раніше він був прокурором у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

«З перших днів повномасштабної війни Сергій долучився до захисту України та вступив до лав 207 батальйону ТрО, 241 бригади. Згодом виконував бойові завдання на Донеччині. Був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки. У 2022 році Сергія було нагороджено відзнакою Президента України «За оборону України».

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким Сергія. Загибель Сергія — тяжка, непоправна втрата для усіх нас. Ми не можемо стишити біль, але ми обіцяємо нести памʼять про Сергія як про небайдужу, духовну та світлу людину — Героя, вірного Україні до останнього», - сказано у повідомленні.

У Сергія залишилася дружина та маленька донька.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Сергія Ярмоленка.

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