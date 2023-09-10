На войне погиб адвокат, экс-прокурор по делу об убийстве Гонгадзе Сергей Ярмоленко

Сергей Ярмоленко погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Фото: osav.vn.ua

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб адвокат из Винницы Сергей Ярмоленко. Об этом сообщил сайт Совета адвокатов и КДКА Винницкой области.

Ранее он был прокурором по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

«С первых дней полномасштабной войны Сергей присоединился к защите Украины и вступил в ряды 207 батальона ТрО, 241 бригады. Впоследствии выполнял боевые задания в Донецкой области. Был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки. В 2022 году Сергей был награжден отличием Президента Украины «За оборону Украины».

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Сергея. Смерть Сергея — тяжелая, непоправимая потеря для всех нас. Мы не можем умерить боль, но мы обещаем нести память о Сергее как о неравнодушном, духовном и светлом человеке — Герое, верном Украине до последнего», - сказано в сообщении.

У Сергея осталась жена и маленькая дочь.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Сергея Ярмоленко.