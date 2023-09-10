МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших в результате землетрясения в Марокко

МИД проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших в результате землетрясения.

Источник фото: REUTERS/Hannah McKay

Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших от землетрясения в центральном районе Марокко.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Пока такая информация не поступала. Для получения помощи украинцы должны обратиться на горячую линию украинского посольства в Рабате: +212 661186390», - написал Николенко в твиттере.

МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей внаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила. Для отримання допомоги українці мають звернутися на «гарячу лінію» українського посольства в Рабаті: +212 6 61 18 63 90. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 9, 2023

Ранее мы сообщали, что у Марокко произошло мощное землетрясение, унесшее жизни большого количества людей, также многие получили ранения. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в горах Высокого Атласа.

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