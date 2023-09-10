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  1. В Украине

Польша будет страховать инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины

15:09, 10 сентября 2023
Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированном Государственным казначейством.
Польша будет страховать инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины
Источник фото: GETTY IMAGES
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Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированном Государственным казначейством. Это решение среди прочего позволяет польской государственной Корпорации страхования KUKE оказывать более эффективную помощь частному бизнесу, заинтересованному в восстановлении Украины, пояснили в Минэкономики.

«Это первый столь комплексный инструмент страхования, поддерживающий инвестиции и деятельность польских компаний в Украине. Мы надеемся, что этот важный шаг Польши станет толчком для страхового рынка и других государств активнее предоставлять гарантии работающим в Украине компаниям. И, как следствие, это будет способствовать привлечению большего количества инвестиций и вхождению в украинский частный сектор новых игроков», — отметила Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Закон является основой программы восстановления Украины при участии польского бизнеса. Как пояснили в Минэкономики, по сути, этим законом Польша создала программу восстановления Украины при участии польского бизнеса.

Программа предусматривает три пункта:

  • Безопасная торговля с Украиной.

Страхование охватывает широкий спектр рисков, в частности, защищает польские компании от убытков, причиненных неуплатой за поставленные товары или предоставленные услуги. А также включает перестрахование транспортного страхования и гарантию, которая защищает банки, выдающие аккредитивы.

  • Поддержка инвестиций польских компаний

Поддержка предпринимателей в финансировании инвестиций, реализуемых в Польше для экспорта в Украину и не только. А также тех инвестиций, которые будут реализовываны непосредственно в Украине.

Особенно речь идет о новых проектах поглощения и приобретения.

  • Поддержка развития Украины

Обеспечение финансирования инвестиционных проектов, реализуемых польскими или иностранными предпринимателями для инвесторов из Украины (частных и государственных).

«Среди новых решений – осуществление перестрахования другими страховщиками. В случаях, когда риск выше среднего или если невозможно получить перестрахование на коммерческом рынке. В основном это будет касается перестрахования транспортных рисков у коммерческих страховщиков (в частности каско и страхования ответственности перед третьими лицами).

Благодаря этому польские предприниматели смогут осуществлять перевозку в Украину и брать участие в процессе реконструкции», - объясняют в Минэкономики.

Новый польский закон дает также возможность страхования польских филиалов иностранных предприятий на уровне с местными компаниями. Для украинских компаний это возможность на лучших условиях расширять бизнес в Польше.

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