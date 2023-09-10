На Киевщине местная жительница обнаружила гранату в курятнике – полиция

В Киевской области женщина сообщила об опасной находке правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
«Жительница села Озерщина обнаружила гранату в курятнике.
Женщина сообщила об опасной находке правоохранителям Бучанского управления полиции Киевщины», - говорится в сообщении.
Как отмечается, на месте полицейские установили, что РГД находится на территории домовладения со времен оккупации этой территории.
Источник фото: t.me/policekyivregion
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