На Киевщине местная жительница обнаружила гранату в курятнике – полиция

РГД женщина нашла в курятнике.

Источник фото: Нацполиция

В Киевской области женщина сообщила об опасной находке правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

«Жительница села Озерщина обнаружила гранату в курятнике.

Женщина сообщила об опасной находке правоохранителям Бучанского управления полиции Киевщины», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте полицейские установили, что РГД находится на территории домовладения со времен оккупации этой территории.

Источник фото: t.me/policekyivregion

Ранее мы писали, что в Буче мужчина в гараже нашел оставленную оккупантами растяжку.

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