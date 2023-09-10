На Київщині місцева жителька виявила гранату в курнику – поліція

РГД жінка знайшла в курнику.

Джерело фото: Нацполіція

У Київській області жінка повідомила про небезпечну знахідку правоохоронцям. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

«Жителька села Озерщина виявила гранату в курнику.

Жінка повідомила про небезпечну знахідку правоохоронцям Бучанського управління поліції Київщини», - сказано у повідомленні.

Як зазначається, на місці поліцейські встановили, що РГД знаходиться на території домоволодіння з часів окупації цієї території.

Джерело фото: t.me/policekyivregion

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