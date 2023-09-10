Как сделать перекус в школу для ребенка полезным – советы от Минздрава

Что поставить в школьный ланч-бокс.

Многие украинские школьники вернулись за парты. И хотя большинство приемов пищи дети имеют дома, они также часто берут с собой перекусы в школу. Как сделать наполнение ланч-бокса полезным для ребенка рассказали в Министерстве здравоохранения:

Привлекайте детей к подготовке и выбору того, что есть в ланч-боксе. Они с большей вероятностью съедят блюда, которые помогали складывать. Будьте креативными и делайте ланч-боксы яркими, добавляйте разные продукты.

Берите за основу школьных перекусов продукты, которые надолго дают ощущение сытости. К таковым относятся продукты с высоким содержанием белка (хлеб, зерновые батончики, орехи, сыр, яйца и т.п.).

Готовьте бутерброды и сэндвичи из цельнозернового хлеба. Следует приучать ребенка к нему постепенно – сначала попробуйте приготовить бутерброд из одного ломтика белого или черного хлеба и одного ломтика цельнозернового хлеба.

Не используйте в бутербродах майонез, крем-сыр и другие магазинные намазки.

Выбирайте начинку для бутерброда с умеренным содержанием жира. Это может быть нежирное мясо (например, курица или индейка), рыба (тунец или лосось), сыр с низким содержанием жира.

Всегда добавляйте в бутерброды зеленый салат и овощи. Выбирайте помидоры черри или палочки из моркови, огурца, сельдерея и перца. В отдельное отделение ланч-бокса положите нежирный хумус или другой соус – с ним детям будет вкуснее есть овощи.

Всегда кладите кусочки фруктов и ягоды, которые ребенку легко съесть ребенку за один раз. Банан, порезанное яблоко или груша, вымытая голубика, кусочки мандарина или апельсина, ломтики дыни. Полейте фрукты лимонным соком, чтобы они не коричневели. В зимний сезон можно давать консервированные фрукты без добавления сахара.

Вместо фруктовых или шоколадных батончиков кладите в ланч-бокс полезные сухофрукты, например, изюм и курагу. Замените пирожные на шоколад, цельнозерновые батончики и печенье.

Если сыр содержит много жира и соли, то положите его меньший ломтик. Старайтесь отдавать предпочтение нежирным и умеренно соленым сортам сыра.

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