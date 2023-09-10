Судьи, пропагандисты, бизнесмены и компании страны-агрессорки: НАПК запустило новый раздел «Кандидаты на санкции»

На портале «Война и санкции» появился новый раздел.

Источник фото: НАПК

На портале «Война и санкции» появился раздел «Кандидаты на санкции». Как рассказали в НАПК, раздел должен упростить работу дипломатам по всему миру по формированию санкционных списков, а также помочь журналистам и общественности следить за прогрессом наложения санкций, фокусироваться на приоритетных санкционных целях и продвигать их по всему миру.

«Кроме этого, он будет помощником для финансовых учреждений, инвесторов, комплаенс-специалистов, HR-подразделений, продавцов или покупателей товаров и всех, кому не безразлично, окажется ли завтра его реальный или потенциальный контрагент, партнер, работник под санкциями», - отметили в НАПК.

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