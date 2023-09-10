Судді, пропагандисти, бізнесмени та компанії країни-агресорки: НАЗК запустило новий розділ «Кандидати на санкції»

На порталі «Війна і санкції» з’явився новий розділ.

Джерело фото: НАЗК

На порталі «Війна і санкції» з’явився розділ «Кандидати на санкції». Як розповіли у НАЗК, розділ має спростити роботу дипломатам по всьому світу з формування санкційних списків, а також допомогти журналістам та громадськості слідкувати за прогресом накладання санкцій, фокусуватися на пріоритетних санкційних цілях і просувати їх у всьому світі.

«Крім цього, він буде помічником для фінансових установ, інвесторів, комплаєнс-фахівців, HR-підрозділів, продавців чи покупців товарів та всіх, кому не байдуже, чи опиниться завтра його реальний чи потенційний контрагент, партнер, працівник під санкціями», - зазначили у НАЗК.

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