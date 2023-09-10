Футболіст збірної Англії закінчив інтерв'ю фразою «Слава Україні!»

Після гри півзахисник Деклан Райс, який відіграв повний матч, відзначив рівень української збірної.

Джерело фото: УАФ

Опорний півзахисник збірної Англії Деклан Райс підтримав нашу країну після гри у Вроцлаві. Футболіст «Арсеналу» закінчив своє післяматчеве інтерв'ю фразою «Слава Україні!».

Після гри півзахисник Деклан Райс, який відіграв повний матч, відзначив рівень української збірної, пише «Суспільне Спорт».

«Насправді [збірна України] не здивувала. Україна — дуже хороша команда, вони показали це сьогодні: класно зіграли та захищалися. І матч на «Вемблі», і тут», - сказав він.

Як раніше ми писали, у суботу, 9 вересня, у Вроцлаві збірна України з футболу зіграла зі збірною Англії в матчі відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч завершився з рахунком 1:1.

Наступний поєдинок українці проведуть проти Італії у вівторок, 12 вересня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.