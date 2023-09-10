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Продавали авто, які були допомогою для ЗСУ: на Київщині викрили зловмисників

13:36, 10 вересня 2023
Схему з продажу гуманітарної допомоги організували керівник волонтерського центру благодійної організації разом з дружиною та водієм організації.
Продавали авто, які були допомогою для ЗСУ: на Київщині викрили зловмисників
Фото: ОГП
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У Київській області правоохоронці викрили схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу для ЗСУ, передає пресслужба ОГП.

Займалися «бізнесом» з продажу гумдопомоги керівник волонтерського центру благодійної організації разом з дружиною та водієм організації.

Як зазначають у прокуратурі, зловмисники розміщували оголошення на платформах для продажу автомобілів і продавали їх військовослужбовцям.

«Після одержання коштів передавали автівки військовим під виглядом гуманітарної допомоги на безоплатній основі», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час продажу чотирьох автівок на загальну суму понад півмільйона гривень. Під час обшуків вилучено готівку, документацію, 24 автомобілі та інші речові докази.

Затриманим оголошено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Слідчі встановлюють обставини та особи усіх причетних до незаконного використання гуманітарної допомоги.

Фото: ОГП

Раніше ми писали, що на Рівненщині 9 особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та вчинені її учасниками ряду тяжких злочинів, пов’язаних із незаконним продажем гуманітарної допомоги, у тому числі зброї і бойових припасів, а також у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом та у переправленні через державний кордон військовозобов’язаних.

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