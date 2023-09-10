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Продавали авто, которые были помощью для ВСУ: в Киевской области разоблачили злоумышленников

13:36, 10 сентября 2023
Схему по продаже гуманитарной помощи организовали руководитель волонтерского центра благотворительной организации вместе с супругой и водителем организации.
Продавали авто, которые были помощью для ВСУ: в Киевской области разоблачили злоумышленников
Фото: ОГП
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В Киевской области правоохранители разоблачили схему продажи автомобилей, ввезенных как гуманитарная помощь для ВСУ, передает пресс-служба ОГП.

Занимались «бизнесом» по продаже гумпомощи руководитель волонтерского центра благотворительной организации вместе с супругой и водителем организации.

Как отмечают в прокуратуре, злоумышленники размещали объявления на платформах для продажи автомобилей и продавали их военнослужащим.

«После получения средств передавали автомобили военным под видом гуманитарной помощи на безвозмездной основе», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемых при продаже четырех автомобилей на общую сумму более полумиллиона гривен. Во время обысков изъяты наличные, документация, 24 автомобиля и другие вещественные доказательства.

Задержанным сообщено о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Следователи устанавливают обстоятельства и личности всех причастных к незаконному использованию гуманитарной помощи.

Фото: ОГП

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 9 лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и совершенных ее участниками ряда тяжких преступлений, связанных с незаконной продажей гуманитарной помощи, в том числе оружия и боеприпасов, а также в легализации средств, полученных незаконным путем и в переправке через государственную границу военнообязанных.

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