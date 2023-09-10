В Минреинтеграции прокомментировали случаи блокирования счетов ВПЛ

Банковские счета некоторых внутриперемещенных лиц начали блокировать.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что блокирование социальных счетов ВПЛ недопустимо, передает Минреинтеграции.

В ходе заседания Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ были обсуждены обращения, поступающие на горячую линию Минреинтеграции. Они касаются случаев ареста государственными и частными исполнителями банковских счетов внутри перемещенных лиц. Среди них - средств, полученных ВПЛ как социальная помощь от государства и международных организаций.

Ирина Верещук напомнила, что правительство внесло в парламент проект закона, которым предлагается запретить наложение ареста на средства ВПЛ, полученные как целевая денежная помощь от международных организаций и государственная помощь на проживание, и их взыскание.

«Это средства, которые государство, а также благотворительные фонды и международные организации выделяют для поддержки наших внутренне перемещенных лиц. И нельзя допустить, чтобы внутренние переселенцы были лишены такой денежной помощи. Даже если они должники. Поскольку очень часто это единственные средства, которые у них есть», – сказала чиновник.

Напомним, правительство со следующего года планирует увеличить пособие для внутренне перемещенных лиц.

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