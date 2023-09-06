Размер выплат ВПЛ планируют увеличить: Верещук уточнила, кого это будет касаться

Правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев.

Правительство со следующего года планирует увеличить пособие для внутренне перемещенных лиц. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

«Оптимизируется процесс выплат на предмет того, если у человека заработная плата 50 тысяч гривен и больше, если человек может позволить себе купить новый автомобиль, то 2 000 гривен от государства ему не так нужно, как многодетной семье, маме одинокой с ребенком. Те, кто в этом нуждается, должны получать больше, потому что все-таки 2 000 гривен – это очень мало», — отметила Верещук.

Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев. Ее новый размер пока неизвестен. Точнее можно будет говорить после утверждения бюджета на 2024 год.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения размер выплат для переселенцев не изменялся.

Сумма выплат для ВПЛ сейчас:

2 000 гривен – для взрослых лиц;

3000 гривен – для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.

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