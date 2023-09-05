«Динамо» продало капитана команды Сидорчука в футбольный клуб Бельгии

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук сменил киевское «Динамо» на бельгийский «Вестерло».

Источник фото: fcdynamo.com

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) дал согласие на переход капитана первой команды Сергея Сидорчука в бельгийский клуб «Вестерло». Об этом говорится на официальный сайт клуба.

Полузащитник обратился к киевскому клубу с просьбой о возможности перехода, и, учитывая его весомый вклад в успехи «Динамо», клуб решил пойти навстречу игроку и заключить соглашение с бельгийским клубом.

Отмечается, что Сергей Сидорчук на протяжении многих лет был ключевым игроком и капитаном команды. В своем активе он имеет 327 матчей и 21 забитый гол во всех турнирах в составе «Динамо». За время своей карьеры в «Динамо» Сидорчук помог команде выиграть 3 чемпионских титула, 4 национальных кубка и 4 Суперкубка Украины. Также он стал автором символических 50 капитанских матчей в еврокубках, что является вторым результатом в истории клуба «Динамо» после независимости.

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