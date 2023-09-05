«Динамо» продало капітана команди Сидорчука в футбольний клуб Бельгії

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук змінив київське «Динамо» на бельгійський «Вестерло».

Джерело фото: fcdynamo.com

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) надав згоду на перехід капітана першої команди Сергія Сидорчука до бельгійського клубу «Вестерло». Про це йдеться на офіційний сайт клубу.

Півзахисник звернувся до київського клубу з проханням про можливість переходу, і, зважаючи на його вагомий внесок в успіхи «Динамо», клуб вирішив піти назустріч гравцю і укласти угоду з бельгійським клубом.

Зазначається, що Сергій Сидорчук протягом багатьох років був ключовим гравцем і капітаном команди. У своєму активі він має 327 матчів і 21 забитий гол у всіх турнірах в складі «Динамо». За час своєї кар'єри в «Динамо» Сидорчук допоміг команді виграти 3 чемпіонські титули, 4 національних кубки та 4 Суперкубки України. Також він став автором символічних 50 капітанських матчів у єврокубках, що є другим результатом в історії клубу «Динамо» після незалежності.

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