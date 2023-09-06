Паркувального майданчика у Протасовому Яру навпроти стіни пам’яті не буде – КМДА

У Київраді зареєстрували проєкт рішення про виключення вказаної ділянки навпроти стіни пам’яті у Протасовому Яру з переліку паркувальних майданчиків.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Паркувальний майданчик навпроти стіни пам’яті у Протасовому Яру облаштовувати не будуть.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

«Київська міська рада у серпні 2021 року прийняла рішення, згідно з яким у перелік паркувальних майданчиків, закріплених за КП «Київтранспарксервіс», входила земельна ділянка на розі вулиці Протасів Яр та провулка Докучаєвського. Станом на сьогодні комунальне підприємство в частині облаштування цього паркувального майданчика це рішення не виконало. І не робитиме цього. Стіна пам’яті створена у 2022 році, і має бути непорушною. Як і простір біля неї. Тому, як депутат Київради, зареєстрував проєкт рішення про виключення вказаної ділянки навпроти стіни пам’яті у Протасовому Яру з цього переліку», – наголосив Володимир Бондаренко.

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