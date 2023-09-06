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  1. В Україні

ФОП зареєстрований за місцем проживання, але діяльність там не здійснює: чи буде пільга з податку

07:19, 6 вересня 2023
Якщо ФОП фактично не здійснює підприємницьку діяльність за місцем податкової адреси (місцем реєстрації), то при нарахуванні податку на нерухомість до таких об’єктів житлової нерухомості пільга застосовується.
ФОП зареєстрований за місцем проживання, але діяльність там не здійснює: чи буде пільга з податку
Фото з відкритих джерел
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Державна податкова служба у Запорізькій області роз’яснила, чи застосовується пільга при нарахуванні податку на нерухоме майно до нерухомості, яка зазначена як місце здійснення діяльності ФОП, але не використовується ним у господарській діяльності.

Якщо фізичні особи є власниками об’єктів житлової нерухомості, про що зазначається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, але фактично не здійснюють підприємницьку діяльність за місцем податкової адреси (місцем реєстрації), то при нарахуванні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до таких об’єктів житлової нерухомості пільга застосовується.

При цьому загальна площа такого об’єкта враховується при обчисленні (розрахунок сумарної загальної площі, визначення питомої ваги) бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності такої фізичної особи.

Підпунктом 266.4.1 ПКУ передбачено пільги зы сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у вигляді зменшення бази оподаткування на об’єкт/об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичної особи платника податку.

Порядок надання пільг сільськими, селищними, міськими радами встановлено пп. 266.4.2 ПКУ.

Згідно з абзацом третім пп. 266.4.3 ПКУ пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачені пп. 266.4.1 та 266.4.2 ПКУ для фізичних осіб, не застосовуються до об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку (пп. 266.7.1 ПКУ).

Пунктом 63.3 ПКУ визначено, що платники податків з метою проведення податкового контролю підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

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