ФЛП зарегистрирован по месту жительства, но деятельность там не осуществляет: будет ли льгота по налогу

Если ФЛП фактически не осуществляет предпринимательскую деятельность по месту налогового адреса (месту регистрации), то при начислении налога на недвижимость к таким объектам жилой недвижимости льгота применяется.

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Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, применяется ли льгота при начислении налога на недвижимое имущество к недвижимости, которая указана как место осуществления деятельности ФЛП, но не используется в хозяйственной деятельности.

Если физические лица являются владельцами объектов жилой недвижимости, о чем указывается в выписке из Единого государственного реестра юридических, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, но фактически не осуществляют предпринимательскую деятельность по месту налогового адреса (месту регистрации), то при начислении налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к таким объектам жилой недвижимости льгота применяется.

При этом общая площадь такого объекта учитывается при исчислении (расчет суммарной общей площади, определение удельного веса) налогооблагаемой базы объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности такого физического лица.

Подпунктом 266.4.1 НКУ предусмотрены льготы уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в виде уменьшения налогооблагаемой базы на объект/объекты жилой недвижимости, в том числе их доли, находящиеся в собственности физического лица налогоплательщика.

Порядок предоставления льгот сельскими, поселковыми, городскими советами установлен пп. 266.4.2 НКУ.

Согласно абзацу третьему пп. 266.4.3 НКУ льготы по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, предусмотренные пп. 266.4.1 и 266.4.2 НКУ для физических лиц, не применяются к объекту/объектам налогообложения, используемым их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности).

Исчисление суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с объекта/объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (местом регистрации) владельца такой недвижимости исходя из общей площади каждого из объектов нежилой недвижимости и соответствующей ставке налога (пп. 266.7.1 НКУ).

Пунктом 63.3 НКУ определено, что налогоплательщики с целью проведения налогового контроля подлежат регистрации или взятию на учет в контролирующих органах по местонахождению юридических лиц, обособленным подразделениям юридических лиц, месту жительства лица (основное место учета), а также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность (неосновное место учета).

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