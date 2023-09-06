Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховную Раду внесли законопроект о сокращении Большой Палаты Верховного Суда и возможности отзыва судей БП ВС

Предлагается, чтобы в Большую Палату входило 14 судей вместо 21, и их можно было отозвать, а также, чтобы административные дела по искам против Высшего совета правосудия могли попасть к докладчику-судье ВП ВС любой специализации.

Могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет

Что изменится с 1 октября для женщин, имеющих диплом медика, и для их работодателей.

Трампа могут отстранить от баллотирования на пост президента на основании 14-й поправки к Конституции США, - подан первый иск

Активисты подали первый иск в суд по поводу права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США, а конституционные дебаты вокруг запрета ему быть кандидатом более масштабны, чем представляли ранее, - Politico.

В отношении Алексея Сальникова и Максима Пампуры открыто дисциплинарное производство

Дисциплинарное дело начато после обращения Совета судей Украины.

Верховный Суд получит нового судью

В 2019 году Высший совет правосудия отказал во внесении представления о назначении Павла Пархоменко на должность судьи Верховного Суд.

  1. В Украине

ФЛП зарегистрирован по месту жительства, но деятельность там не осуществляет: будет ли льгота по налогу

07:19, 6 сентября 2023
Если ФЛП фактически не осуществляет предпринимательскую деятельность по месту налогового адреса (месту регистрации), то при начислении налога на недвижимость к таким объектам жилой недвижимости льгота применяется.
ФЛП зарегистрирован по месту жительства, но деятельность там не осуществляет: будет ли льгота по налогу
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, применяется ли льгота при начислении налога на недвижимое имущество к недвижимости, которая указана как место осуществления деятельности ФЛП, но не используется в хозяйственной деятельности.

Если физические лица являются владельцами объектов жилой недвижимости, о чем указывается в выписке из Единого государственного реестра юридических, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, но фактически не осуществляют предпринимательскую деятельность по месту налогового адреса (месту регистрации), то при начислении налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к таким объектам жилой недвижимости льгота применяется.

При этом общая площадь такого объекта учитывается при исчислении (расчет суммарной общей площади, определение удельного веса) налогооблагаемой базы объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности такого физического лица.

Подпунктом 266.4.1 НКУ предусмотрены льготы уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в виде уменьшения налогооблагаемой базы на объект/объекты жилой недвижимости, в том числе их доли, находящиеся в собственности физического лица налогоплательщика.

Порядок предоставления льгот сельскими, поселковыми, городскими советами установлен пп. 266.4.2 НКУ.

Согласно абзацу третьему пп. 266.4.3 НКУ льготы по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, предусмотренные пп. 266.4.1 и 266.4.2 НКУ для физических лиц, не применяются к объекту/объектам налогообложения, используемым их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности).

Исчисление суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с объекта/объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (местом регистрации) владельца такой недвижимости исходя из общей площади каждого из объектов нежилой недвижимости и соответствующей ставке налога (пп. 266.7.1 НКУ).

Пунктом 63.3 НКУ определено, что налогоплательщики с целью проведения налогового контроля подлежат регистрации или взятию на учет в контролирующих органах по местонахождению юридических лиц, обособленным подразделениям юридических лиц, месту жительства лица (основное место учета), а также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность (неосновное место учета).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду
  • Андрій Зінченко
    Андрій Зінченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду