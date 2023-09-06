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  1. В Украине

Парковочной площадки в Протасовом Яру напротив стены памяти не будет – КГГА

07:40, 6 сентября 2023
В Киевсовете зарегистрировали проект решения об исключении указанного участка напротив стены памяти в Протасовом Яру из перечня парковочных площадок.
Парковочной площадки в Протасовом Яру напротив стены памяти не будет – КГГА
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Парковочную площадку напротив стены памяти в Протасовом Яру обустраивать не будут.

Об этом сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

«Киевский городской совет в августе 2021 года принял решение, согласно которому в перечень парковочных площадок, закрепленных за КП «Киевтранспарксервис», входил земельный участок на углу улицы Протасов Яр и переулка Докучаевского. По состоянию на сегодняшний день коммунальное предприятие в части обустройства этой парковочной площадки это решение не выполнило. И не будет этого делать. Стена памяти создана в 2022 году и должна быть нерушимой. Как и пространство возле нее. Поэтому, как депутат Киевсовета, зарегистрировал проект решения об исключении указанного участка напротив стены памяти в Протасовом Яру из этого списка», – подчеркнул Владимир Бондаренко.

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