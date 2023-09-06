Розмір виплат ВПО планують збільшити: Верещук уточнила, кого це стосуватиметься

Уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців.

Уряд з наступного року планує збільшити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«Оптимізується процес виплат на предмет того, якщо в людини заробітна плата 50 тисяч гривень й більше, якщо людина може собі дозволити купити нову автівку, то 2 000 гривень від держави їй не так треба, як багатодітній сім’ї, мамі одинокій з дитиною. Ті, хто цього потребують, мають отримувати більше, бо все-таки 2 000 гривень – це дуже мало», — зазначила Верещук.

Саме завдяки оптимізації витрат на соціальні виплати, уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців. Її новий розмір поки що невідомий. Точніше можна буде говорити після затвердження бюджету на 2024 рік.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення, розмір виплат для переселенців не змінювався.

Сума виплат для ВПО зараз:

2 000 гривень – для дорослих осіб;

3 000 гривень – для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю.

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