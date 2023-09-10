У Мінреінтеграції прокоментували випадки блокування рахунків ВПО

Банківські рахунки деяких внутрішньо переміщених осіб почали блокувати.

Віцепрем'єр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що блокування соціальних рахунків ВПО є неприпустимим, передає Мінреінтеграції.

Під час засідання Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО були обговорені звернення, які на надходять на гарячу лінію Мінреінтеграції. Вони стосуються випадків арешту державними та приватними виконавцями банківських рахунків внутрішньо переміщених осіб. У тому числі - коштів, отриманих ВПО як соціальна допомога від держави та міжнародних організацій.

Ірина Верещук нагадала, що Уряд вніс до парламенту проєкт закону, яким пропонується заборонити накладення арешту на кошти ВПО, отримані як цільова грошова допомога від міжнародних організацій і державна допомога на проживання, та їх стягнення.

«Це кошти, які держава, а також благодійні фонди та міжнародні організації виділяють для підтримки наших внутрішньо переміщених осіб. І не можна допустити, щоб внутрішні переселенці були позбавлені такої грошової допомоги. Навіть якщо вони є боржниками. Оскільки дуже часто це єдині кошти, які у них є», – сказала посадовиця.

Раніше ми писали, що Уряд з наступного року планує збільшити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

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