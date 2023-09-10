Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Солом’янський райсуд Києва тимчасово отримав двох суддів

Судді Олександр Воронкін та Сніжана Степанова рік будуть здійснювати правосуддя у столиці.

Виконавчі листи тепер можна пред’являти до виконання в електронній формі, — ДСА

Завдяки цьому в ДСА обіцяють миттєве потрапляння виконавчого документа до відділу ДВС чи приватного виконавця.

Кандидати на посаду голови Судової охорони розповіли конкурсній комісії про скандали, війни компромату та управлінський хаос у ССО

Тиск, інтриги та проблеми в управлінні: про що Конкурсній комісії розповіли кандидати на посаду голови Служби судової охорони.

«Схоже на цілеспрямовану атаку»: Давид Арахамія та Михайло Федоров назвали маніпуляцією дослідження про те, що 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію

Давид Арахамія та Михайло Федоров вважають маніпуляцією результати дослідження Фонду імені Ілька Кучеріва про те, що майже 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію, а Руслан Стефанчук заявив, що цим «хтось хоче вбити клин між українцями».

Кабмін заборонив пересилати поштою деякі документи, харчі, які швидко псуються, та валюту, - вони підлягатимуть вилученню

Уряд заборонив пересилати харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів, а також документи в міжнародних поштових відправленнях – за деякими виключеннями.

  1. Суспільство

У Мінреінтеграції прокоментували випадки блокування рахунків ВПО

19:31, 10 вересня 2023
Банківські рахунки деяких внутрішньо переміщених осіб почали блокувати.
У Мінреінтеграції прокоментували випадки блокування рахунків ВПО
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Віцепрем'єр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук  заявила, що блокування соціальних рахунків ВПО є неприпустимим, передає Мінреінтеграції.

Під час засідання Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО були обговорені звернення, які на надходять на гарячу лінію Мінреінтеграції. Вони стосуються випадків арешту державними та приватними виконавцями банківських рахунків внутрішньо переміщених осіб. У тому числі - коштів, отриманих ВПО як соціальна допомога від держави та міжнародних організацій.

Ірина Верещук нагадала, що Уряд вніс до парламенту проєкт закону, яким пропонується заборонити накладення арешту на кошти ВПО, отримані як цільова грошова допомога від міжнародних організацій і державна допомога на проживання, та їх стягнення.

«Це кошти, які держава, а також благодійні фонди та міжнародні організації виділяють для підтримки наших внутрішньо переміщених осіб. І не можна допустити, щоб внутрішні переселенці були позбавлені такої грошової допомоги. Навіть якщо вони є боржниками. Оскільки дуже часто це єдині кошти, які у них є», – сказала посадовиця.

Раніше ми писали, що Уряд з наступного року планує збільшити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду