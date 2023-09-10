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У ТЦК пояснили, як працюють патрулі для вручення повісток

12:58, 10 вересня 2023
На вулицях міст працюють патрулі, до складу яких входять поліціянти та військові - вони роздають повістки та проводять роз’яснювальну роботу.
У ТЦК пояснили, як працюють патрулі для вручення повісток
Фото: ochevydets.te.ua
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В Україні продовжується загальна мобілізація, а для вручення повісток працюють патрулі, які складаються з військових та представників поліції. Про роботу таких патрулів розповів в інтерв’ю виданню «Кременчуцький ТелеграфЪ» начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Роман Сушко.

«Було розпорядження начальника обласного ТЦК щодо патрулювання. Для виконання цього завдання до нас були направлені поліціянти. Такі групи наразі працюють у зв’язку з тим, що багато військовозобов’язаних, які мають прибувати для уточнення даних до ТЦК, не прибувають», — пояснив він.

За словами начальника ТЦК, патруль приходить до військовозобов’язаних з метою оповіщення, якщо ті не приходять самостійно. Однак завдання патрульних не обмежується врученням повістки, вони мають пояснювати українцям, що в разі наявності відстрочки ті мають надати дані у ТЦК.

«Зазначу, що у складі цих патрулів є військові, які пройшли горнило війни, або мають висновок ВЛК щодо обмеженої придатності до проходження військової служби», — сказав Сушко.

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