Несподіваний подарунок від природи: 7-річна дівчинка знайшла діамант на свій день народження

Вага знайденого у парку діаманта становить 2,95 карати.

Фото: facebook.com/StateParksofArkansas

В американському державному парку Crater of Diamonds в Арканзасі 7-річна дівчинка під час подорожі на день народження випадково виявила діамант вагою 2,95 карата. Про це повідомив парк на своїй сторінці у Facebook.

Дівчинка прогулювалася парком зі своєю сім'єю у день її народження – їй виповнилося 7 років.

Під час прогулянки дитина знайшла діамант у північній зоні парку. За словами офіційних осіб, діамант золотаво-коричневого кольору має розмір зеленої горошини.

У пресслужбі парку зазначають, що це другий за розміром алмаз, який цього року знайшли відвідувачі Crater of Diamonds, оскільки його вага становить 2,95 карати. Лідерство належить виявленому у березні коричневому діаманту вагою 3,29 карата.

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