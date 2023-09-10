У Мінекономіки суттєво покращили прогноз щодо зростання ВВП України

Наразі всі інститути переглядають прогнози зростання ВВП України у бік збільшення.

Віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що економіка країни відновлюється швидше, ніж прогнозували в уряді, повідомляє пресслужба відомства.

За її словами, незважаючи на втрату 29,6% ВВП у 2022 роцы, в Україні вдалося зберегти макрофінансову стабільність.

«Всі інституції переглядають прогнози росту ВВП в бік збільшення. Ми, Мінекономіки, очікуємо, що зростання у 2023 році буде ближче до 4%. Це більш оптимістичний прогноз, ніж у НБУ, який очікує зростання на рівні 2,9% ВВП», - сказала Свириденко на форумі Ялтинської європейської стратегії YES.

Також вона додала, що в середньостроковій перспективі очікується зростання економіки на рівні 3,5% - у 2024 році і на 6,8% - у 2025 році.

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