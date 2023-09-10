В Минэкономики существенно улучшили прогноз относительно роста ВВП Украины

Сейчас все институты пересматривают прогнозы роста ВВП Украины в сторону увеличения.

Вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что экономика страны восстанавливается быстрее, чем прогнозировали в правительстве, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, несмотря на потерю 29,6% ВВП в прошлом году, в Украине удалось сохранить макрофинансовую стабильность.

«Все институты пересматривают прогнозы роста ВВП в сторону увеличения. Мы, Минэкономики, ожидаем, что рост в 2023 году будет ближе к 4%. Это более оптимистичный прогноз, чем у НБУ, ожидающего роста на уровне 2,9% ВВП», - сказала Свириденко на форуме Ялтинской европейской стратегии YES.

Также она добавила, что в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% - в 2024 году и на 6,8% - в 2025 году.

Ранее сообщалось, что количество ФЛП в Украине превысило довоенные показатели.

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