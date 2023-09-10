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Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

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Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

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Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

Средства от международных партнеров на покрытие расходов служебной командировки не будут подлежать декларированию

В новом законе о возобновлении декларирования предлагается освободить от декларирования доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку, если она осуществляется за счет международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора мероприятия.

Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

  1. В Украине

В Минэкономики существенно улучшили прогноз относительно роста ВВП Украины

12:19, 10 сентября 2023
Сейчас все институты пересматривают прогнозы роста ВВП Украины в сторону увеличения.
В Минэкономики существенно улучшили прогноз относительно роста ВВП Украины
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Вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что экономика страны восстанавливается быстрее, чем прогнозировали в правительстве, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, несмотря на потерю 29,6% ВВП в прошлом году, в Украине удалось сохранить макрофинансовую стабильность.

«Все институты пересматривают прогнозы роста ВВП в сторону увеличения. Мы, Минэкономики, ожидаем, что рост в 2023 году будет ближе к 4%. Это более оптимистичный прогноз, чем у НБУ, ожидающего роста на уровне 2,9% ВВП», - сказала Свириденко на форуме Ялтинской европейской стратегии YES.

Также она добавила, что в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% - в 2024 году и на 6,8% - в 2025 году.

Ранее сообщалось, что количество ФЛП в Украине превысило довоенные показатели.

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