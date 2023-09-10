Россияне могут въезжать на личных автомобилях, но не зарегистрированных в России, - решение Еврокомиссии

Еврокомиссия не против того, чтобы россияне ездили в Европу, вот только не на личных автомобилях с российскими номерами.

Фото: pmo.ee

Как известно, граждане рф продолжают активно путешествовать в Европу, снимать оттуда блоги и тд., несмотря на заявления европейских партнеров об усилении санкций. Некоторые путешествуют даже на личных автомобилях, зарегистрированных в рф. Еврокомиссия решили, что путешествия россиян на личном авто с российскими номерами нужно ограничить.

Так, согласно разъяснению граждане рф теперь не смогут въехать в ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в россии, это расценивается как запрещенный импорт. Об этом сообщили российские СМИ.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из россии», - сказано в разъяснении.

Отмечается, что под таможенный код 8703 подпадают легковые авто и другие транспортные средства, которые предназначены для перевозки менее чем 10 человек.

Кроме того, запрет может коснуться и других личных вещей граждан страны-оккупанта, в том числе мобильных телефонов, ноутбуков, косметики и чемоданов.

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