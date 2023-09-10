Росіяни можуть в'їжджати на особистих автомобілях, але не зареєстрованих у Росії, - рішення Єврокомісії

Єврокомісія не проти того, щоб росіяни їздили до Європи, ось тільки не на власних автомобілях із російськими номерами.

Фото: pmo.ee

Як відомо, громадяни рф продовжують активно подорожувати до Європи, знімати звідти блоги та інше, незважаючи на заяви європейських партнерів про посилення санкцій. Деякі подорожують навіть на власних автомобілях, зареєстрованих у росії. Єврокомісія вирішила, що подорожі росіян на власному авто з російськими номерами треба обмежити.

Так, згідно з роз'ясненням громадяни рф тепер не зможуть в'їхати в ЄС на власних автомобілях, зареєстрованих у росії, це розцінюється як заборонений імпорт. Про це повідомили російські ЗМІ.

«Не має значення, чи використовується транспортний засіб у приватних чи комерційних цілях, якщо він підпадає під митні коди, перелічені в додатку XXI (у тому числі код 8703), і походить чи вивозиться з росії», - сказано в роз'ясненні.

Зазначається, що під митний код 8703 підпадають легкові авто та інші транспортні засоби, призначені для перевезення менш як 10 осіб.

Крім того, заборона може зачепити й інші особисті речі громадян країни-окупанта, у тому числі мобільних телефонів, ноутбуків, косметики та валіз.

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