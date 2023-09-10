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  1. Суспільство

Пенсії за вислугу років військовим: ПФ нагадав про особливості призначення виплат

11:38, 10 вересня 2023
У Пенсійному фонді зазначили, що мінімальний розмір пенсій за вислугу років військовим не може бути нижче 3854 грн.
Пенсії за вислугу років військовим: ПФ нагадав про особливості призначення виплат
Фото: 24tv.ua
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Пенсійний фонд України нагадав, що пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям за умови звільнення із військової служби:

- незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги;

- в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтею 13 Закону No 2262-ХІI: від 50 % (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я від 55 %) до 70% відповідних сум їх грошового забезпечення в залежності від тривалості вислуги. Грошове забезпечення визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 No 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб”.

Мінімальний розмір пенсій за вислугу років військовим не може бути нижче 3854 грн.

Раніше Пенсійний фонд України роз’яснив питання призначення пенсії по інвалідності військовослужбовцям.

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