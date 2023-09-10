Втік по дорозі до військової частини: перед судом постане ухилянт

Чоловік самовільно залишив транспортний засіб, який здійснював перевезення військовослужбовців у військову частину.

На Черкащині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка, який ухилився від призову на військову службу.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, чоловік, будучи придатним для проходження служби в лавах ЗСУ, отримав повістку щодо відправки та проходження військової служби.

«У подальшому призовник, з’явившись до Черкаського РТЦК та СП, самовільно залишив транспортний засіб, який здійснював перевезення військовослужбовців у військову частину, та зник у невідомому напрямку, уникнувши призову за мобілізацією», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше правоохоронці зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації.

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