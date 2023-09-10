Атака дронами на Київщину: в ОВА заявили про пошкодження будинків, навчальних закладів та сільради

Внаслідок атаки ворога також в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Фото: tsn.ua

У ніч на 10 вересня російські окупанти атакували Київську область із безпілотників. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook.

Внаслідок атаки ворога в одному з районів області пошкоджено інфраструктурний об’єкт, жертв і постраждалих немає. Всі екстрені служби працюють на місці події.

Вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено вісім приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Фахівці усувають наслідки.

Крім того, в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій громаді постраждав навчально-реабілітаційний центр.

Також виникло загоряння лісової підстилки — вогнеборці гасять пожежу. Наразі оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки.

Раніше ми писали, що у ніч на 10 вересня російські окупаційні війська атакували Київ безпілотними літальними апаратами типу «Shahed».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.