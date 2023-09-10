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Викривач корупції має право на винагороду 10% від розміру хабаря або від завданого державі збитку, але далеко не завжди її отримає

Викривачі можуть отримати від 1,34 млн грн до 20,1 млн грн станом на 2023 рік.

Кошти від міжнародних партнерів на покриття витрат службового відрядження не підлягатимуть декларуванню

У новому законі про відновлення декларування пропонується звільнити від декларування доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо воно здійснюється за рахунок міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора заходу.

Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов

Активісти подали перший позов до суду щодо права Дональда Трампа балотуватися на пост президента США, а конституційні дебати навколо заборони йому бути кандидатом більш масштабні, ніж уявляли раніше, - Politico.

ВАКС потрібно працювати над швидкістю розгляду справ, – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що деякі справи розглядаються в судах ще з 2016 року.

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Чи заарештують Путіна, якщо той приїде на саміт G20 до Ріо: відповідь президента Бразилії

10:18, 10 вересня 2023
Президент Бразилії заявив, що Путіна запросять на захід у наступному році.
Чи заарештують Путіна, якщо той приїде на саміт G20 до Ріо: відповідь президента Бразилії
Фото: telegraf.com.ua
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Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва повідомив, що російського диктатора Путіна не заарештують у Бразилії, якщо той приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро у 2024 році. Про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах зустрічі G20 у Делі, передає Reuters

«Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують», - сказав він.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у військовому злочині у незаконній депортації сотень дітей із України.

Як раніше ми повідомляли, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової в зв’язку з депортацією дітей.

Додамо, Міністерство юстиції ПАР просить видати ордер на арешт Путіна.

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