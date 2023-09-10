Чи заарештують Путіна, якщо той приїде на саміт G20 до Ріо: відповідь президента Бразилії

Президент Бразилії заявив, що Путіна запросять на захід у наступному році.

Фото: telegraf.com.ua

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва повідомив, що російського диктатора Путіна не заарештують у Бразилії, якщо той приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро у 2024 році. Про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах зустрічі G20 у Делі, передає Reuters

«Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують», - сказав він.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у військовому злочині у незаконній депортації сотень дітей із України.

Як раніше ми повідомляли, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової в зв’язку з депортацією дітей.

Додамо, Міністерство юстиції ПАР просить видати ордер на арешт Путіна.

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