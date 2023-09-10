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Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

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  1. В мире

Арестуют ли Путина, если тот приедет на саммит G20 в Рио: ответ президента Бразилии

10:18, 10 сентября 2023
Президент Бразилии заявил, что Путина пригласят на мероприятие в следующем году.
Арестуют ли Путина, если тот приедет на саммит G20 в Рио: ответ президента Бразилии
Фото: telegraf.com.ua
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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва сообщил, что российского диктатора Путина не арестуют в Бразилии, если тот приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах встречи G20 в Дели, передает Reuters

«Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют», - сказал он.

Напомним, в марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении в незаконной депортации сотен детей из Украины.

Как ранее мы сообщали, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией детей.

Добавим, министерство юстиции ЮАР просит выдать ордер на арест Путина.

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