Арестуют ли Путина, если тот приедет на саммит G20 в Рио: ответ президента Бразилии

Президент Бразилии заявил, что Путина пригласят на мероприятие в следующем году.

Фото: telegraf.com.ua

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва сообщил, что российского диктатора Путина не арестуют в Бразилии, если тот приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах встречи G20 в Дели, передает Reuters

«Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют», - сказал он.

Напомним, в марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении в незаконной депортации сотен детей из Украины.

Как ранее мы сообщали, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией детей.

Добавим, министерство юстиции ЮАР просит выдать ордер на арест Путина.

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