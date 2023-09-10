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Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 10 сентября

09:38, 10 сентября 2023
Стали известны показатели уровня загрязненности воздуха и радиационного фона в Киеве на 10 сентября.
Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 10 сентября
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По состоянию на утро 10 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве очень низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 23 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 17 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64-Г, общий индекс качества воздуха – 19 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 18 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 12 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 34 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 23 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

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